Les sud-Coréens célèbrent le 30e anniversaire de l’organisation des JO d’été

Photo : YONHAP News

Le 17 septembre 2018 marque le 30e anniversaire de la tenue des Jeux olympiques d’été de Séoul. A cette occasion, de nombreuses manifestations sont organisées aujourd’hui à travers tout le pays. A commencer par une grande cérémonie en fin de journée au sein du parc olympique situé dans le sud de la capitale.Y sont attendus l’ancien ministre de la Culture Lee O-young, qui avait joué le rôle de directeur exécutif des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux il y a trente ans, l’actuel ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Do Jong-hwan, le membre du comité exécutif du Comité international olympique (CIO) et ex-champion olympique de saut à la perche Sergueï Bubka, ou encore le membre du CIO Pal Schmitt.Les festivités ont déjà commencé samedi dernier par une compétition de marche. Un marathon est prévu le 3 octobre. Et d’ici le 24 février prochain, une exposition spéciale se déroulera au musée d’art SOMA.