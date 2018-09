Plus de 20 milliards de dollars d'exportations pour les TIC

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exporté le mois dernier pour 20,19 milliards de dollars de produits des technologies de l'information et de la communication (TIC), soit 15,5 % de plus en glissement annuel. C'est la première fois depuis 1996, année où ce genre de statistiques a été instauré, que les exportations générées par ce secteur ont franchi la barre des 20 milliards de dollars.En outre, le secteur a maintenu l'augmentation de ces transactions à deux chiffres pour le 21e mois d'affilée. Les ventes à l'étranger de semi-conducteurs ont évolué en août de 30,4 % par rapport au mois précédent, pour atteindre un record avec 11,64 milliards de dollars. Quant aux puces mémoires, dont celles de type DRAM, elles ont affiché une hausse de 42,5 % avec 8,6 milliards de dollars.Ces bonnes performances globales sont attribuées au dynamisme des secteurs des semi-conducteurs et des écrans high-tech. Mais en raison d'une concurrence aggravée, l'exportation des téléphones mobiles « made in Korea » a diminué pour s'établir à 1,32 milliard de dollars, soit 19,7 % de moins comparé à juillet.Par pays, la Chine reste le premier importateur de produits sud-coréens avec 10,91 milliards de dollars. Viennent ensuite le Vietnam avec 2,79 milliards et l'Union européenne avec 1,03 milliard. Ces trois derniers ont enregistré une hausse d'environ 20 % en glissement annuel. En revanche, une légère baisse a été constatée dans les exportations vers les Etats-Unis et le Japon.