Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, l'île de Jeju située au sud-ouest de la péninsule a connu quelques averses. Et demain, c'est au tour du sud-est d'être arrosé, dans la province de Gyeongsang du Sud plus précisément.Les températures sont en hausse dans le nord et en baisse dans le sud. Cet après-midi, il fait 28°C à Séoul et à Daegu, 27°C à Daejeon et à Busan, et 26°C à Jeju.