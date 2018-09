Moon Jae-in s’envole pour Pyongyang

Photo : YONHAP News

C’est ce matin que Moon Jae-in s’est envolé pour Pyongyang pour un nouveau sommet avec Kim Jong-un. L’avion présidentiel a décollé à 8h55 de l’aéroport de Seongnam en banlieue sud de Séoul. Il doit voler au-dessus de la mer Jaune avant d’arriver à l’aéroport de Sunan dans la capitale nord-coréenne.Une cérémonie officielle d’accueil doit y être organisée vraisemblablement en présence du dirigeant nord-coréen. Après un déjeuner, les deux hommes auront un premier entretien.Pendant ce temps, son épouse Kim Jung-sook visitera un hôpital des enfants et une faculté de musique. Et les patrons de parti politique qui accompagnent Moon seront quant à eux reçus par Kim Yong-nam, le président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, qui occupe les fonctions symboliques de chef de l'Etat nord-coréen et les chefs d’entreprise par le vice-Premier ministre à l’économie Ri Ryong-nam.A l’issue de son entrevue avec l’homme fort de Pyongyang, le locataire de la Maison bleue assistera à un spectacle avant de clore sa première journée avec un dîner officiel qui sera offert en son honneur.