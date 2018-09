Kang Kyung-wha et Mike Pompeo s’entretiennent par téléphone avant le sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

En amont du nouveau sommet intercoréen, les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine se sont entretenus par téléphone pour le deuxième jour consécutif. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du département d’Etat américain dans un communiqué de presse publié hier.Heather Nauert a précisé que les deux ministres s’étaient alors engagés à travailler en étroite coordination pour la dénucléarisation de la Corée du Nord comme pour la poursuite du dialogue et de la coopération entre Séoul et Pyongyang.Selon elle, ils ont également reconfirmé l’importance de l’alliance Séoul-Washington ainsi que du maintien de la pression sur le pays communiste, jusqu’à atteindre leur objectif commun de dénucléariser celui-ci de façon définitive et entièrement vérifiée.Précédemment, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a lui aussi annoncé que Kang Kyung-wha et Mike Pompeo avaient eu des échanges téléphoniques. Avec au centre de leur conversation : les préparatifs du sommet intercoréen et la récente évolution des relations Séoul-Pyongyang.