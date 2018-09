Moon Jae-in compte jouer le rôle de facilitateur de dialogue entre Washington et Pyongyang

Photo : YONHAP News

Moon Jae-in a annoncé que lors de sa rencontre avec Kim Jong-un, il tenterait de lever le risque de tout accrochage militaire intercoréen et jouerait aussi le rôle de facilitateur de dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sur la dénucléarisation.En amont du sommet de Pyongyang, les autorités militaires des deux Corées auraient convenu de retirer chacune certains de leurs postes de garde dans la DMZ, à commencer par ceux situés aux abords de Cheorwon. Les deux pays semblent pouvoir également se mettre d’accord pour élargir jusqu’à 20 ou 30 km leur zone d’exclusion aérienne au-dessus de ce no man's land. Actuellement, le survol est interdit jusqu’à 8 km de la ligne de démarcation militaire.Un dossier épineux reste à trancher cependant. Il s’agit de créer une zone de paix près de la NLL en mer Jaune. Le Nord ne reconnaît toujours pas cette frontière maritime intercoréenne. C’est aux deux dirigeants de pouvoir en décider à Pyongyang.Le processus de dénucléarisation s’invite aussi dans leurs discussions. La première visite au nord du 38e parallèle d’un ministre sud-coréen des Affaires étrangères en est une illustration. Le Sud pourrait proposer au Nord d’annoncer son intention de déclarer ses sites nucléaires ou de stopper l’enrichissement d’uranium dans son complexe atomique de Yongbyon.