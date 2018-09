Moon Jae-in arrive à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen est arrivé à Pyongyang pour un nouveau sommet avec le leader nord-coréen. L’avion présidentiel a atterri vers 9h50 à l’aéroport de Sunan dans la capitale nord-coréenne.A la descente de l’appareil, Moon Jae-in et son épouse ont été accueillis par Kim Jong-un et sa femme Ri Sol-ju. C’est la première fois qu’une Première dame du pays communiste vient accueillir des invités à l’aéroport.Puis, le numéro un sud-coréen et plusieurs hauts responsables du régime nord-coréen qui l’attendaient se sont serré la main. Parmi eux, le président du présidium de l’Assemblée populaire suprême Kim Yong-nam, Choe Ryong-hae, considéré comme le bras droit du leader, et le ministre des Affaires étrangères Ri Yong-ho.Moon Jae-in et Kim Jong-un ont passé ensemble en revue des troupes avant de quitter l’aéroport en voiture sous les acclamations de citoyens.Chose rarissime. Ce moment fort a été retransmis en direct par la télévision d’Etat du Nord, la KCTV. Elle a également apporté sa coopération pour que sa consœur du Sud, la KBS, puisse faire de même.