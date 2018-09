Séoul et Washington reconfirment le maintien des sanctions contre Pyongyang

Photo : KBS News

Le département d’Etat américain a annoncé que son ministre Mike Pompeo et son homologue sud-coréenne Kang Kyung-wha s’étaient entretenus par téléphone. Avec au centre des discussions : le nouveau sommet Moon-Kim.Les deux ministres ont alors reconfirmé l’importance de l’alliance et de la coopération étroite entre leurs pays. Ils sont également sur la même longueur d’onde quant à la nécessité de maintenir la pression sur le pays communiste afin de le dénucléariser.Les réactions des médias américains sur le nouveau face-à-face intercoréen sont multiples, mais dans l'ensemble mitigées. Certains d’entre eux estiment que son éventuel succès pourra remettre sur les rails les échanges entre les USA et le Nord, qui semblent paralysés. Et si les leaders des deux Corées parviennent à trouver un terrain d’entente pour dénucléariser la péninsule et réchauffer en même temps les relations entre leurs pays, une voie s’ouvrira vers un deuxième tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un.Pour d’autres médias, le Nord ne fait toujours pas preuve de sincérité à l’égard du démantèlement de son programme atomique. Il est donc incertain que le sommet intercoréen produirait un résultat substantiel.Dans ce contexte, lors d’une séance du Conseil de sécurité réunie d’urgence, les Etats-Unis ont vigoureusement reproché à la Russie d’avoir violé les sanctions internationales contre l’Etat ermite. Moscou et Pékin ont fait front commun pour préconiser les démarches diplomatiques au lieu de ces mesures punitives.