Pékin exprime son soutien actif au nouveau sommet intercoréen

Photo : KBS News

La Chine a accordé une attention particulière à la nouvelle rencontre entre les leaders des deux Corées.Son réseau principal de télévision, la CCTV, a notamment retransmis l’arrivée à Pyongyang du sud-Coréen et son accueil à l’aéroport par le leader nord-coréen.Précédemment, le ministère des Affaires étrangères a manifesté son soutien actif à l’amélioration des relations entre les deux parties de la péninsule.Lors d’un point de presse, son porte-parole Geng Shuang a en effet annoncé que Pékin ferait lui aussi des efforts pour la réalisation rapide de la dénucléarisation de la péninsule et pour une stabilité durable en Asie du Nord-est.Selon le Quotidien du peuple, l'organe de presse du Parti communiste chinois, les résultats de la médiation du numéro un sud-coréen entre les USA et la Corée du Nord sont scrutés de près. Il a alors évoqué les revendications respectives de ces deux nations. Washington demande à Pyongyang de fournir d’abord une liste de ses sites et armes atomiques, tandis que celui-ci réclame la déclaration officielle des Etats-Unis pour marquer la fin de la guerre de Corée.