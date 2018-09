Le sommet Moon-Kim suscite des réactions contrastées de la classe politique sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La classe politique sud-coréenne a elle aussi réagi au déplacement de Moon Jae-in dans le nord de la péninsule.Le patron du Minjoo, la formation présidentielle, s’attend à ce que les deux leaders abordent à la fois deux sujets épineux. Ils concernent la liste des armes atomiques nord-coréennes et la déclaration officielle des Etats-Unis pour clore la guerre de Corée. Lee Hae-chan a tenu ces propos peu avant son départ pour le Nord. Pour lui, il y aura un progrès dans le processus de paix dans la péninsule.Même tonalité dans la réaction de son homologue du Parti pour la démocratie et la paix, le troisième mouvement de l’opposition. Chung Dong-young a en effet accordé un sens au rôle de médiateur-facilitateur de Séoul entre le régime de Kim Jong-un et l’administration Donald Trump.De son côté, le Parti de la justice a espéré que le nouveau tête-à-tête Moon-Kim pourra mener vers un deuxième sommet nord-coréano-américain. Sa chef Lee Jung-mi et Chung accompagnent eux aussi le locataire de la Maison bleue.Dans le camp d’en face, le Parti Liberté Corée, la première force de l’opposition, a affirmé que pour que la rencontre ait du sens, il faudrait que soit présentée une feuille de route substantielle pour la dénucléarisation ou que Kim Jong-un déclare publiquement la dénucléarisation de son pays.