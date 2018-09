Les médias étrangers suivent le voyage nord-coréen de Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Nombreux sont les médias étrangers qui se passionnent pour le déplacement du leader sud-coréen à Pyongyang. Ils ont annoncé que celui-ci y était arrivé pour son troisième sommet avec Kim Jong-un et qu’il « marchait ainsi dans les pas » de ses prédécesseurs Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun, qui ont fait le voyage à Pyongyang respectivement en 2000 et en 2007 pour rencontrer tous deux le leader de l’époque Kim Jong-il, le père de l’actuel homme fort.L’agence AP a rapporté qu’à l’aéroport, le leader du Sud avait été chaleureusement accueilli par une foule de citoyens qui agitent le drapeau nord-coréen et celui de la péninsule unifiée, l’emblème de la réunification.Les télévisions CNN, BBC et NHK ont elles aussi rapporté en direct l’arrivée de Moon dans la capitale nord-coréenne.