Chuseok : le pic des bouchons attendu la veille dans le sens des départs

Le 24 septembre, la Corée du Sud va célébrer Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons qui tombe le 15e jour du huitième mois du calendrier lunaire. Cette année, les congés dureront jusqu’au 26. Beaucoup en profitent pour retrouver leur famille à la campagne. Ce qui risque de provoquer cette année encore des embouteillages monstres sur les autoroutes.Dans le sens des départs, le ministère des Transports prévoit un pic à la veille de la fête, dans la matinée. Un sondage qu’il a réalisé montre que 26,7 % de ceux qui se déplaceront envisagent de le faire dans cette tranche horaire.Ils devraient toutefois mettre moins de temps que l’an dernier pour arriver à destination : six heures entre Séoul et Busan et cinq heures entre la capitale et Mokpo, par exemple. Soit une heure et 50 minutes de moins au maximum. Explication à cela : les congés sont plus courts.