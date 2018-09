Moon Jae-in et Kim Jong-un tiennent leur 1er sommet à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont tenu cet après-midi leur 1er sommet à Pyongyang. Il a débuté à 15h45 pour se prolonger deux heures au siège du Parti des travailleurs. Il a ainsi duré 30 minutes de plus par rapport à ce qui était initialement prévu.A cette occasion, le numéro un sud-coréen a déclaré qu’il souhaitait que les résultats de cette nouvelle rencontre soient fructueux, et qu’ils soient un bon cadeau pour Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, pour les 80 millions de Coréens, du Sud comme du Nord. Il a aussi ajouté qu’il aimerait montrer aux citoyens du monde entier le fruit de la paix et de la prospérité. Et il n’a bien évidemment pas oublié non plus de remercier l’accueil chaleureux du dirigeant nord-coréen, de son épouse ainsi que de tous les habitants de Pyongyang.Son interlocuteur lui a alors répondu que c’est grâce au président Moon que le sommet historique Pyongyang-Washington a pu être organisé en juin à Singapour. Il a affirmé que sa rencontre avec Donald Trump avait permis de stabiliser la situation politique dans la région et qu’il s’attendait encore à des progrès. Il a ainsi renouvelé ses remerciements envers son invité.Au menu de leurs discussions, où étaient également présents, côté Sud, le patron du Service national du renseignement (NIS) Suh Hoon, le conseiller à la sécurité nationale Chung Eui-yong, et côté Nord, Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, et Kim Yong-chol, le vice-président du Parti des travailleurs en charge des relations avec le Sud : des mesures pour faire baisser la tension militaire entre Séoul et Pyongyang et dénucléariser la Corée du Nord.C’est ce matin que le numéro un sud-coréen s’est envolé pour la Corée du Nord en compagnie de son épouse Kim Jung-sook. A l’aéroport international de Pyongyang, ils ont été accueillis chaleureusement par leurs hôtes Kim Jong-un et Ri Sol-ju. Ensemble, ils se sont ensuite dirigés vers Paekhwawon où le couple présidentiel sud-coréen va séjourner durant son séjour au nord du 38e parallèle. Le trajet entre l’aéroport et la maison des hôtes d'Etat a duré plus longtemps que prévu en raison de la foule descendue dans la rue afin d’acclamer les dirigeants des deux Corées en criant à la réunification de la patrie.Pendant que leurs maris tenaient leur discussion, les premières dames ont pour leur part visité un hôpital pour enfants ainsi qu’une faculté de musique. Rappelons que Kim Jung-sook et Ri Sol-ju ont toute deux étudié le chant lorsqu’elles étaient jeunes.Demain matin, Moon Jae-in et Kim Jong-un doivent se retrouver pour un deuxième entretien.