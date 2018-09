Photo : YONHAP News

Des averses traversent le sud du pays depuis cet après-midi, avant de s'étendre à l'ensemble du territoire demain dans la matinée. Les zones arrosées connaissent une baisse de température de deux à trois degrés, alors que le mercure reste stable dans le nord. D’après Météo-Corée, il fait autour de 25°C à Séoul et à Daejeon, 26°C à Daegu, Gwangju et Busan, et 24°C à Gangneung.