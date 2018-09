Moon Jae-in achève son premier jour à Pyongyang avec un dîner officiel

Photo : YONHAP News

La première journée du voyage de Moon Jae-in à Pyongyang s’est achevée avec un dîner officiel offert en son honneur.Au cours de ce banquet organisé à Mokrangwan, le numéro un sud-coréen a annoncé qu’il œuvrerait pour une paix durable et la prospérité dans la péninsule. Et de souligner aussi la nécessité de la dénucléariser et d’y atténuer les tensions militaires.De son côté, le dirigeant nord-coréen n’a pas mentionné la dénucléarisation. Kim Jong-un a cependant affirmé que les deux pays étaient désormais dans une nouvelle ère de paix et de prospérité, une ère qui ne peut plus s’arrêter. Il s’est également déclaré prêt à engager avec franchise les discussions nécessaires.Avant le dîner, les deux hommes ont assisté à une représentation artistique. Connu des sud-Coréens, l’orchestre Samjiyon s’y est produit à cette occasion. Il avait donné des concerts au Sud pendant les JO d’hiver de PyeongChang en février dernier.Hier soir, à la fin du spectacle, le couple présidentiel sud-coréen est monté sur scène pour saluer le public.