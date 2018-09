La KCNA rapporte tardivement la tenue du nouveau sommet Moon-Kim

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, contrairement à ce qui avait été annoncé, la télévision centrale KCTV n’a pas retransmis en direct la visite hier à Pyongyang du président sud-coréen.Et son agence de presse officielle KCNA n’a publié que ce matin l’information sur la tenue du nouveau sommet intercoréen. Dans un article, elle a écrit qu’« un cinquième sommet intercoréen historique a eu lieu le 18 septembre au siège du comité central du Parti des travailleurs », précisant que Kim Jong-un et Moon Jae-in l’ont organisé.L’agence a également fait état des autres participants à l’entrevue : le numéro deux de ce comité Kim Yong-chol, et la soeur cadette du numéro un du régime Kim Yo-jong côté nord-coréen, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Chung Eui-yong et le directeur du service national du renseignement Suh Hoon pour le Sud.La KCNA a rapporté en même temps que lors de ces discussions, des opinions approfondies avaient été échangées au sujet de plusieurs questions en vue d’accélérer le développement des relations Séoul-Pyongyang en application de l’accord de Panmunjom. Elle n’a pas pour autant mentionné la dénucléarisation.