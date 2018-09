Sommet intercoréen : Washington évoque une opportunité historique pour Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Washington espère voir le sommet intercoréen en cours aboutir à une mesure significative et vérifiable vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il a exprimé ce souhait par la voix de la porte-parole de son département d’Etat.Heather Nauert a alors estimé que c’était « une opportunité historique » pour Kim Jong-un de « tenir l'engagement qu'il avait pris ». Et d’ajouter que son pays continuera de se concerter avec Séoul étroitement, avec prudence et régulièrement.L’administration semble donc attendre avec une attention particulière un résultat substantiel sur la dénucléarisation. Si le leader sud-coréen réussit à convaincre l’homme fort de Pyongyang de fournir une liste des armes atomiques de son pays, un progrès pourra être enregistré vers une déclaration des Etats-Unis pour mettre fin formellement à la guerre de Corée. Cela pourra aussi mener à un nouveau voyage du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo au nord du 38e parallèle, voire à un deuxième tête-à-tête entre Trump et Kim.Le chef de la diplomatie américaine présidera d’ailleurs une réunion sur la Corée du Nord lors de l’Assemblée générale de l’Onu. Ce sera le 27 septembre.