Coup d’envoi de la 73e session de l’Assemblée générale de l’Onu

Photo : YONHAP News

La 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies a débuté hier, heure de New York.Sa présidente, l'Equatorienne Maria Fernanda Espinosa, est la quatrième femme à être élue à la tête de cet organe plénier de l’organisation internationale. Cette année, le thème retenu est « faire de l’Onu une organisation pour tous : une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables ». Un total de 175 sujets seront à l’ordre du jour. Ils concernent notamment le développement durable, la paix, la sécurité et les droits humains.Le président sud-coréen doit s’exprimer devant cette assemblée. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho fera de même.Pendant la session de cette année, un nouveau bras de fer est attendu sur les sanctions du Conseil de sécurité contre la Corée du Nord. Sans surprise, il opposera les Etats-Unis, qui souhaitent les maintenir, au bloc Chine-Russie, qui réclame leur levée.