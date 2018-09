Donald Trump juge équitable l’ALE renégocié avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis juge équitable l’accord révisé de libre-échange avec la Corée du Sud. Du coup, Donald Trump a reconfirmé son intention de le signer officiellement en marge de l’Assemblée générale de l’Onu.Lors d’une conférence de presse qu’il a donnée hier à la Maison blanche avec son homologue polonais, le dirigeant américain a en effet déclaré que le traité avait été entièrement renégocié et qu’il était prêt à le signer.Séoul et Washington sont parvenus en mars à un accord de principe modifiant le pacte commercial, entré en vigueur en 2012. Des concertations bilatérales sont en cours afin que leurs présidents le signent à New York pendant l’Assemblée générale des Nations unies.