Séoul et Pyongyang se mettent d’accord pour créer une péninsule sans nucléaire

Photo : KBS News

Après avoir tenu deux séries de pourparlers à Pyongyang, le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont tenu en fin de matinée une conférence de presse conjointe.A cette occasion, le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que la Corée du Nord s'était engagée à démanteler sa base de lancement de missiles à Dongchang-ri. Son interlocuteur a pour sa part annoncé que Pyongyang et Séoul poursuivraient leurs efforts pour faire de la péninsule coréenne une terre sans nucléaire.Les deux leaders ont également convenu d’ouvrir dès que possible un centre permanent de retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée.Le locataire de la Maison bleue a par ailleurs invité son homologue nord-coréen à se rendre à Séoul. Ce dernier a alors accepté de se rendre dans la capitale sud-coréenne dans un avenir proche.