Sommet intercoréen : Séoul et Pyongyang d’accord pour mettre fin aux hostilités militaires

Photo : YONHAP News

L’Histoire retiendra que les deux Corées ont ouvert aujourd’hui un nouveau chapitre de leurs relations. Leurs dirigeants, le sud-Coréen Moon Jae-in, en déplacement au Nord, et le nord-Coréen Kim Jong-un, ont signé une déclaration commune dite de Pyongyang, à l’issue de leur sommet qui s’est tenu pour le deuxième jour de suite.Les deux hommes se sont alors entendus sur la nécessité de faire de la péninsule un lieu de paix où il n’y a plus ni arme atomique, ni menace nucléaire. Ils sont donc sur la même longueur d’onde sur la prise de mesures substantielles et rapides en ce sens.Concrètement, en vertu de cet accord, le Nord s’est déclaré prêt à démanteler de façon permanente son site d'essai de moteurs de missiles de Tongchang-ri ainsi que le pas de tir de missiles, et ce en présence d'experts des pays concernés.Séoul et Pyongyang se sont également engagés à travailler en étroite coopération dans le processus de dénucléarisation de la péninsule. L’homme fort de Pyongyang a aussi promis de faire une visite à Séoul dans un proche avenir, sur l’invitation du locataire de la Maison bleue.En ce qui concerne l’apaisement des tensions militaires, les ex-frères ennemis ont convenu de mettre fin aux hostilités réciproques et de lever le risque de guerre, non seulement dans la DMZ mais aussi dans l’ensemble du territoire.Pour cela, ils sont parvenus à un accord notamment sur trois points. Il s’agit d’adopter un traité d’application du chapitre militaire de la déclaration de Panmunjom, signée en avril, de mettre en opération le comité militaire commun et de maintenir une communication permanente afin de prévenir d’éventuels accrochages.Autres points à noter. Le Nord et le Sud ont décidé de lancer avant la fin de l’année les travaux de reconnexion des chemins de fer et des routes transfrontaliers dans l’est comme dans l’ouest de la péninsule. Ils se sont aussi engagés à ouvrir des consultations en vue de normaliser les deux projets phares de leur coopération : le site industriel de Gaeseong et les excursions de sud-Coréens aux monts Geumgang.La déclaration d’aujourd’hui prévoit aussi d’ouvrir au plus vite un lieu permanent de retrouvailles des familles déchirées par la guerre et de permettre des rencontres par visioconférence ou l’échange de messages vidéo.