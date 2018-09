Trump se réjouit des résultats du sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

Une heure à peine après l’annonce des décisions prises à Pyongyang, le président des Etats-Unis s’en est félicité.Sur son compte Twitter, Donald Trump a écrit que « Kim Jong-un avait accepté d’autoriser les inspections nucléaires, sous réserve de négociations finales ». Et d’ajouter que le leader nord-coréen a également promis de fermer définitivement un site d’essai de moteurs de missiles et un pas de tir balistique en présence d’experts internationaux. On s’interroge cependant sur ce qu’il a voulu dire par l’expression « sous réserve de négociations finales ».En tout cas, le locataire de la Maison blanche a aussi affirmé qu’il n’y aurait plus d’essais nucléaires, ni de tests de fusées dans la péninsule et que la restitution aux Etats-Unis des restes de héros de guerre allaient se poursuivre. Et d’ajouter aussi que le Nord et le Sud déposeront une candidature commune pour accueillir les Jeux olympiques de 2032, qualifiant cette initiative de « géniale ».