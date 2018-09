Le Conseil de sécurité de l'Onu prévoit une conférence ministérielle sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra le 27 septembre une réunion ministérielle. Au cœur des discussions : la dénucléarisation de la Corée du Nord.A en croire la porte-parole du département d’Etat américain Heather Nauert, c’est son patron Mike Pompeo qui présidera cette conférence qui réunira donc les chefs de la diplomatie de l’ensemble des 15 membres de l’organe sécuritaire.Ce sont les Etats-Unis qui l’ont convoquée, en qualité de pays assurant la présidence tournante du Conseil pour septembre. Pompeo en profitera pour exhorter une fois de plus à appliquer fidèlement les sanctions imposées à l’encontre de Pyongyang.La porte-parole a par ailleurs exprimé son souhait de voir le sommet intercoréen aboutir à une mesure significative et vérifiable vers la dénucléarisation de la Corée du Nord. Selon elle, c’est « une opportunité historique » pour Kim Jong-un de tenir l'engagement qu'il a pris à Panmunjom en avril et à Singapour en juin.