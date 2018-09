Des hommes d’affaires sud-coréens rencontrent le vice-Premier ministre nord-coréen

Photo : YONHAP News

Il n’y a pas que des hommes politiques qui accompagnent Moon Jae-in. La délégation compte aussi les représentants des quatre premiers conglomérats de Corée du Sud, dont l’héritier du groupe Samsung Lee Jae-yong, ainsi que des patrons d’organisations économiques.Hier, ils ont été reçus par le vice-Premier ministre nord-coréen à l’économie Ri Ryong-nam. Leur conversation a essentiellement porté sur l’amélioration des relations et la coopération économique entre le Nord et le Sud.La PDG du groupe Hyundai Hyun Jeong-un y était présente elle aussi. Une occasion pour elle de souhaiter la reprise des randonnées de sud-Coréens aux monts Geumgang. Des circuits touristiques qui restent suspendus depuis 2008. Hyundai Asan, l’une des filiales du groupe, en a été le principal opérateur.Pour sa part, le président de la fédération des PME Park Sung-taek a espéré que le parc industriel de Gaeseong reprendra au plus vite ses activités, en sommeil depuis 2016.