Le Parlement auditionne trois ministres désignés

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les commissions parlementaires compétentes ont ouvert les auditions de confirmation de Yoo Eun-hae, Sung Yun-mo et Lee Jae-kap. Ils ont été proposés par le président de la République aux postes de ministre de l’Education, de l’Industrie et du Commerce extérieur, et de l’Emploi respectivement.Comme prévu, l’opposition s’en est prise particulièrement à Yoo Eun-hae. Plusieurs soupçons pèsent sur elle. Il s’agit entre autres du service militaire dont son fils a été exempté. Son manque de compétences et l’utilisation illégale de fonds politiques ont également été soulevés.Le candidat au poste de ministre de l’Industrie a dû répondre à des questions sur la politique de l’administration Moon Jae-in visant à sortir de l’atome. Et celui désigné ministre de l’Emploi à celles portant sur la forte revalorisation du salaire minimum, une mesure controversée.