Les dirigeants des deux Corées se rendent ensemble au mont Baekdu

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Moon Jae-in est parti pour un voyage rarissime au mont Baekdu en compagnie du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette excursion surprise ne figurait pas à l'ordre du jour de leur sommet.Tôt ce matin, le dernier jour de sa visite de trois jours à Pyongyang, Moon Jae-in s'est dirigé vers l'aéroport de Samjiyon proche de la montagne nord-coréenne à bord d'Air Force Two. Kim Jong-un et son épouse y ont accueilli le président et son entourage.Les deux leaders envisagent d'atteindre le sommet du mont Baekdu et de visiter le célèbre lac de cratère de Chonji, sous réserve des conditions météorologiques. Ils se déplacent principalement à bord d’un véhicule.Le mont Baekdu, la plus haute montagne de la péninsule coréenne qui culmine à 2 744 m d'altitude, chevauche la frontière avec la Chine.C'est le leader nord-coréen qui a proposé ce voyage commun après l'arrivée du chef de l'Etat sud-coréen à Pyongyang. Les membres officiels et spéciaux de la suite de Moon Jae-in y ont été également invités.