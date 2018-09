Les médias nord-coréens rapportent la déclaration de Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a rendu compte de la déclaration commune signée par les dirigeants des deux Corées à l'issue de la deuxième session de leur troisième sommet, hier à Pyongyang.La KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste, en a fait état tôt ce matin. Elle a notamment mis en valeur la promesse de Kim Jong-un de faire de la péninsule une terre de paix sans nucléaire, et l'adoption d'un texte d'entente sur la réduction des tensions militaires dans cette partie du monde.Dans un rapport publié séparément, la KCNA a publié le texte intégral de la déclaration commune. Un texte qui comprend notamment l'engagement du Nord de démanteler de façon permanente son site de tests de moteurs de missile et le pas de tir de Dongchang-ri, et la promesse de Kim Jong-un de se rendre à Séoul pour un nouveau tête-à-tête.En revanche, l'agence officielle nord-coréenne n'a pas publié tel quel le texte sur l'accord militaire visant à mettre en application la déclaration de Panmunjom adoptée lors du premier sommet Nord-Sud d'avril dernier.