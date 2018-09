Moon partagera avec Trump les résultats du dernier sommet intercoréen

Photo : YONHAP News

Le président de la République organisera un sommet avec son homologue américain, lundi, heure locale, à New York, afin de lui présenter les résultats de son troisième tête-à-tête avec le leader nord-coréen.D'après le conseiller présidentiel aux relations publiques, Moon Jae-in partagera avec Donald Trump les détails de sa visite de trois jours à Pyongyang. Ceux qui n'ont pas encore été dévoilés au public pourraient l'être à cette occasion.A propos des mesures concrètes visant à incarner une dénucléarisation complète et vérifiée du Nord, Yoon Young-chan a souligné que Séoul était en consultation étroite avec Washington depuis longtemps.L'attaché de presse de Moon a estimé que le processus de paix dans la péninsule était déjà entré dans sa première étape, à en juger par la volonté de Pyongyang de démanteler les installations de son principal complexe nucléaire de Yongbyon. Et d'ajouter que l'avenir du nucléaire dit « du présent » du régime pourrait être désormais influencé par l'évolution des négociations avec Washington. Cette remarque fait suite à la non-publication par le Nord de l'inventaire des arsenaux nucléaires en sa possession.Pourtant, Yoon a tenu à préciser que la fermeture de la centrale nucléaire de Yongbyon signifierait à terme la suspension volontaire du pays reclus du développement de nouvelles bombes atomiques.