Sondage : la cote de popularité de Moon Jae-in rebondit

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Moon Jae-in a grimpé de 6,3 points en l’espace d’une semaine pour s’établir à 59,4 %. C’est le résultat d’un sondage effectué par l’institut Realmeter entre lundi et mercredi auprès de quelque 1 500 individus. Les opinions négatives envers le président de la République ont, elles, reculé de 7,9 points à 33,8 %.Cette tendance peut s’expliquer par la tenue à Pyongyang du 3e sommet intercoréen avec Kim Jong-un. Elle vient achever un cycle de six semaines de baisse de popularité pour le chef de l’Etat.Du côté des formations politiques, le Minjoo, le parti présidentiel, a lui aussi progressé pour atteindre 45,1 % d’opinions favorables, suivi par le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, avec 17,4 %, le Parti de la justice avec 8,2 %, le parti Bareun-Avenir avec 6 % et enfin le Parti pour la démocratie et la paix avec 2,7 %.