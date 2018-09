L'Assemblée nationale tient une session plénière pour voter plusieurs projets en suspens

Photo : YONHAP News

Les députés du parti au pouvoir et du camp d'en face vont se réunir cet après-midi en session plénière de l'Assemblée nationale afin de tenter de faire passer quelques projets de loi clés en suspens.Il s'agit notamment de la loi spéciale sur les banques en ligne. Elle est destinée à relever jusqu'à 34 % le plafond de participation des entreprises non financières, contre 4 % actuellement. Les partis rivaux étaient d'accord pour statuer sur cette disposition lors d'une session extraordinaire du mois dernier, mais leurs différends ont retardé son adoption.Une série de projets de loi sur la protection des locataires dans les bâtiments commerciaux et la promotion de la déréglementation des entreprises est également en attente.Par ailleurs, les législateurs vont tenter d'adopter une loi spéciale sur la réglementation des zones spécifiques de développement régional spécialisé.