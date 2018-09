Photo : YONHAP News

La pluie s'est d'abord déplacée du sud vers le nord du pays ce matin, avant de repartir de plus belle du côté de l'île méridionale de Jeju dans l'après-midi. Bref, le temps est incertain, et le port du parapluie fortement recommandé.Les températures sont en forte baisse. A 14h, il faisait 19°C à Séoul, 22°C à Daejeon, 21°C à Daegu et Busan, et enfin 26°C sur l’île de Jeju.