Séoul examine la tenue d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie intercoréenne et américaine à New York

Photo : YONHAP News

Séoul cherche à organiser une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères des deux Corées et des Etats-Unis, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu qui s'est ouverte mardi à New York.C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le négociateur en chef sud-coréen sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Selon Lee Do-hoon, cette rencontre trilatérale est indispensable pour faire avancer la déclaration de Pyongyang. En effet, Kang Kyung-wha, Mike Pompeo et Ri Yong-ho n'ont pas réussi à s'asseoir ensemble lors du dernier forum régional de l'Asean sur la sécurité, fin juillet à Singapour.L'envoyé nucléaire sud-coréen a souligné qu'en prévision du dernier sommet Nord-Sud, Séoul et Washington avaient forgé leur coopération. Du coup, il a émis le souhait qu'une telle rencontre ministérielle tripartite serve de catalyseur pour un nouveau sommet entre Pyongyang et Washington.