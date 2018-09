Un premier produit d'acier sud-coréen exonéré des droits de douane américains

Photo : KBS News

Un produit sidérurgique sud-coréen a été exempté du tarif douanier américain pour la première fois depuis que Washington a imposé en mai dernier un quota d'importation sur l'acier « made in Korea » à 70 % de son volume moyen entre 2015 et 2017.Selon l'industrie concernée, le département du Commerce a accepté lundi dernier une demande du fabricant américain d'équipements médicaux Micro Stamping. Il est question d'exclure les tubes en acier inoxydable ultra fin fabriqués par l’entreprise sud-coréenne SL Tech.Celle-ci fournit le produit en question aux industries médicale, sanitaire et de haute technologie, par exemple pour des aiguilles d'injection.Les Etats-Unis accordent une exonération des droits de douane aux marchandises importées dans le cas où la production nationale n'est pas suffisante par rapport à la demande.A la fin du mois d'août, le président américain Donald Trump a signé un décret autorisant ces exemptions pour les produits en provenance de Corée du Sud, d'Argentine et du Brésil en fonction de la situation de l'industrie sidérurgique locale.