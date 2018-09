La déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée s’invite dans le sommet Moon-Trump

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue américain se sont entretenus tôt ce matin, heure de Séoul, à New York, en marge de l’Assemblée générale de l’Onu.Au cours de leur conversation qui a duré environ 80 minutes, Moon Jae-in et Donald Trump ont discuté en profondeur de l’éventuelle déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée et d’un deuxième sommet nord-coréano-américain.A en croire la Maison bleue, la date et le lieu de la rencontre prochaine entre Trump et Kim Jong-un ont également été abordés. Mais pour le moment, la teneur concrète de leurs discussions reste confidentielle. Ce que l’on sait c’est que les leaders des deux pays alliés se sont engagés à travailler en étroite coopération pour le succès du deuxième tête-à-tête Trump-Kim.Le numéro un sud-coréen a annoncé, en particulier, avoir reconfirmé, lors de son entrevue avec le dirigeant communiste la semaine dernière, la ferme détermination de Kim à abandonner les armes atomiques de son pays. Et d’ajouter que le rôle du leader américain était crucial dans ce processus.Le chef de la Maison blanche a lui aussi salué les résultats du sommet Moon-Kim, y compris le message secret de Kim qui lui a été adressé.Moon et Trump se sont cependant accordés sur la nécessité de maintenir les sanctions contre l’Etat ermite, tout en promettant à celui-ci le bel avenir qu’il pourrait avoir après sa dénucléarisation.