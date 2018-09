Le chef de l’Etat sud-coréen est reçu par le patron de l’Onu

Photo : KBS News

A New York, Moon Jae-in a également été reçu aujourd’hui par le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. La question de la péninsule a été au cœur de leurs discussions. Et il s’agissait de leur quatrième rencontre bilatérale.Le leader sud-coréen a d’abord fait connaître au patron de l’Onu les résultats de son entretien à Pyongyang avec Kim Jong-un, puis l’a remercié pour son soutien aux efforts de Séoul pour pérenniser la paix dans la péninsule et pour son appel à la communauté internationale pour qu’elle les appuie.Selon la Maison bleue, le numéro un de l’organisation internationale a hautement salué la détermination du chef de l’Etat sud-coréen à dénucléariser la péninsule et à y instaurer une paix durable. Et de souligner que l’Onu continuera à travailler en étroite coopération avec le gouvernement de Séoul. La semaine dernière, il avait déjà qualifié de positifs non seulement le sommet intercoréen, mais aussi ses résultats.Moon a, lui aussi, estimé positifs les efforts des Nations unies pour se réformer, renforcer leurs opérations de maintien de la paix ou encore mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat. Pour lui, le rôle de l’organisation est plus important que jamais afin de trouver une solution à différents problèmes auxquels est confrontée actuellement la communauté internationale.