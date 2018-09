Les leaders sud-coréen et américain signent officiellement l’ALE révisé entre leurs pays

Photo : KBS News

A l’issue de leur entrevue à New York, Moon Jae-in et Donald Trump ont signé l’accord révisé de libre-échange entre leurs pays et publié en même temps une déclaration conjointe sur ce traité commercial.Dans ce document, ils ont reconfirmé l’importance du maintien non seulement de l’alliance entre leurs pays, mais aussi du commerce et des relations économiques mutuellement bénéfiques.Dans le même temps, les deux hommes ont salué l’aboutissement réussi des négociations entre les gouvernements de leurs nations en vue d’amender le pacte. Ils se sont aussi engagés à ordonner aux autorités respectives concernées de faire le nécessaire afin de le mettre en œuvre au plus vite.Pour rappel, Séoul et Washington étaient parvenus à un accord de principe en mars sur le texte du nouveau traité. Le premier avait alors accepté de prolonger de 20 ans, jusqu'à 2041, les taxes américaines de 25 % sur ses pick-ups. Les deux parties avaient également convenu d’amender la clause sur l’ISDS afin d’empêcher les abus par certaines firmes multinationales de ce système de règlement des litiges entre elles et les Etats où elles s’installent.