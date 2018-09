Le Premier ministre Lee Nak-yon à Hanoï pour rendre hommage au président décédé Tran Dai Quang

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Lee Nak-yon s’envole aujourd’hui pour Hanoï, la capitale du Vietnam, pour une visite de condoléances au président Tran Dai Quang, qui s’est éteint vendredi.La présidence sud-coréenne a annoncé que son voyage avait été décidé en considération notamment des relations spéciales d’amitié et de coopération entre les deux nations. Une décision difficile à prendre quand-même, puisque l’absence du chef du gouvernement peut susciter une inquiétude en matière de sécurité nationale entre autres, alors que le président de la République est en déplacement à New York.Dans un briefing écrit, le premier secrétaire à la communication de la Cheongwadae, Yoon Young-chan, a annoncé que Moon Jae-in avait déjà rendu hommage au chef de l’Etat vietnamien décédé sur son compte Twitter et dans un télégramme de condoléances. Moon a profondément été touché par sa disparition, à tel point qu’il aurait pensé assister en personne à ses obsèques, s’il n’était pas en voyage à l’étranger.Yoon a évoqué le fait que le Vietnam est le partenaire clé de la nouvelle politique du Sud que Séoul mène actuellement et que très nombreuses sont les familles sud-coréano-vietnamiennes.Tran Dai Quang est mort vendredi à Hanoï à l’âge de 61 ans.