Les analystes anticipent un bénéfice opérationnel record de Samsung Electronics au troisième trimestre

Photo : KBS News

Samsung Electronics devrait afficher un bénéfice d’exploitation record au troisième trimestre 2018. Le premier fabricant mondial de puces mémoire et de smartphones envisage d’annoncer ses résultats trimestriels aux alentours du 5 octobre.Avant cela, les analystes du marché boursier estiment déjà que son chiffre d’affaires pour la période entre juillet et septembre pourrait s’élever à 65 200 milliards de wons et son bénéfice opérationnel à 17 200 milliards de wons. Si c’est le cas, il s’agirait d’un bond respectif de 5,1 % et de 18,5 % par rapport à la même période l’an dernier. Un chiffre d’affaires toutefois légèrement inférieur à celui réalisé au quatrième trimestre 2017. Mais pour le bénéfice opérationnel, il s’agirait d’un record historique.La performance du géant sud-coréen est portée par la demande continue pour ses puces mémoires. Mais son bénéfice dans la division mobile devrait reculer par rapport au trimestre précédent, en raison de l’augmentation du coût du marketing.