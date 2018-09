Sondage : 87 % des sud-Coréens approuvent la visite à Séoul de Kim Jong-un

Photo : KBS News

Les résultats de l’entrevue de Pyongyang entre les leaders des deux Corées la semaine dernière ont été approuvés par une large majorité de sud-Coréens, selon un récent sondage réalisé par la KBS sur les actions du gouvernement de Moon Jae-in.Dans le détail, 83 % des personnes interrogées ont déclaré les trouver positifs, tandis que seuls 12 % ont donné une réponse négative. Ils ont été 87 % à soutenir la visite de Kim Jong-un à Séoul, une visite proposée par le président sud-coréen.Interrogés sur la possibilité que la péninsule soit privée d’armes nucléaires, 55 % des sondés ont répondu par la positive, 39 % par la négative.Sept sud-Coréens interrogés sur 10 (72 %) se sont dits satisfaits des actions de leur chef de l’Etat pour 25 % de mécontents. Et sa cote de popularité a fortement bondi par rapport à avant son voyage dans la capitale nord-coréenne.A la question sur les meilleures actions de l’exécutif de Moon, plus de la moitié des sondés ont parlé des relations avec Pyongyang et la politique étrangère.Les politiques de l’immobilier et de l’emploi sont, quant à elles, largement désapprouvées.