Les Américains restent les premiers acheteurs d’actions cotées à la Bourse de Séoul

Photo : KBS News

Cette année encore, et ce pour la sixième année de suite, les investisseurs américains sont les premiers à avoir acheté les actions cotées à la Bourse de Séoul.Les chiffres sont parlants. D’après la FSS, l’organe exécutif de l’autorité de régulation financière (FSC), entre janvier et août, ils en ont acheté pour une valeur totale de 5 840 milliards de wons. Viennent ensuite les Chinois (1 244 milliards de wons) et les Japonais (813 milliards de wons). En revanche, les Britanniques ont échangé des titres pour 7 349 milliards de wons.