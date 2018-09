La valeur des exportations quotidiennes à son plus haut en septembre ?

Photo : KBS News

C’est certainement une conséquence de la hausse continue des exportations, en septembre, la moyenne quotidienne de leur montant devrait atteindre son plus haut niveau historique. La performance mensuelle devrait tout de même reculer par rapport à il y a un an. En cause, le nombre de journées de travail est réduit de quatre jours, en raison des congés de Chuseok, la fête nationale des moissons.Malgré cela, le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur garde son optimisme. Il prévoit en effet que les exportations poursuivront leur tendance haussière jusqu’à la fin de l’année.Leur montant cumulé entre janvier et août totalise 399 milliards de dollars, soit une hausse de 6,6 % par rapport à la même période l’an dernier. Si tout va bien, il pourra dépasser pour la première fois la barre des 600 milliards de dollars à la fin de l’année.