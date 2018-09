Plus de 150 000 conjoints étrangers de sud-Coréens recensés à la fin juin

Photo : YONHAP News

Les Chinois et les Américains sont les plus nombreux à avoir épousé une sud-Coréenne, et les Chinoises et les Vietnamiennes à s’être mariées avec un sud-Coréen. Voilà les chiffres publiés aujourd’hui par le Service de l’immigration du ministère de la Justice.D’après ces données, à la fin juin, on comptait un total de 155 255 conjoints étrangers de sud-Coréens. Leur nombre a franchi pour la première le cap des 150 000 en 2013. Depuis, leur croissance a ralenti.Parmi ces conjoints étrangers, les hommes représentent seulement 16,6 % et les femmes 83,4 %.Par tranche d’âge, les 30-34 ans sont les plus nombreux. Viennent ensuite les 35-39 ans et les 25-29 ans.