La 7e édition du « Festival de Gangnam » va débuter vendredi dans plusieurs quartiers huppés de l’arrondissement de même nom de Séoul. Cette année, il durera dix jours.Un total de 43 programmes divers et variés sont au rendez-vous. Parmi eux, la projection en plein air de films et le défilé de mode. Point d’orgue du festival : un fameux concert de K-pop. Plusieurs groupes stars comme Wanna One, Exo et Dynamic Duo s’y produiront.