73e Assemblée générale de l’Onu : Moon Jae-in appelle la communauté internationale à répondre au nouveau choix de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a prononcé un discours dans la nuit de mercredi à jeudi (heure de Séoul) à la 73e Assemblée générale des Nations unies à New York.En affirmant que son homologue du Nord a affiché la volonté de mettre fin à la dénucléarisation dans un proche délai, Moon Jae-in a déclaré devant les représentants du monde entier que c’est désormais au tour de la communauté internationale de répondre au nouveau choix du régime de Kim Jong-un.D’après le locataire de la Cheongwadae, la Corée du Nord est sortie de son isolement, comme il l’a souhaité lors de sa précédente allocution à l’Onu. L’année dernière, rappelons-le, il avait appelé Pyongyang a choisir lui-même la voie de la paix. Et comme le pays communiste a officiellement mis fin à sa politique de développement nucléaire et travaille pour son développement économique, il a expliqué que la communauté internationale doit lui confirmer qu’il a fait un bon choix.Le président Moon a également souligné que la dénucléarisation et l’instauration de la paix dans la péninsule coréenne constituent une étape pour la paix et la coopération en Asie du Nord-est. Et il a profité de cette occasion pour demander l’intérêt et le soutien non seulement des nations concernées mais de toute la planète pour la déclaration de la fin de la guerre de Corée qui sera le premier maillon de la chaîne.Pour finir, tout en affirmant que les leaders des deux Corées et des Etats-Unis ont confiance en eux, il a promis d’aller pas à pas vers la paix.Avec ce discours aux Nations unies, le président Moon a achevé sa visite de cinq jours à « Big Apple » et rentre aujourd’hui à Séoul.