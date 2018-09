Washington ne va pas fixer de date butoir pour les négociations nucléaires avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ne vont pas fixer de date butoir pour les pourparlers nucléaires avec la Corée du Nord. C’est ce que laisse penser les derniers propos du président américain.A l’issue d’une conférence de presse tenue mercredi dans un grand hôtel à New York, Donald Trump a déclaré qu’il n’allait pas mener « une guerre du temps (time game) » et que le fait que les négociations durent deux ans, trois ans ou cinq mois n’a aucune importance.Par la même occasion, le locataire de la Maison blanche a ajouté que « Washington a fait stopper Pyongyang ». Les nord-Coréens ont fermé des installations nucléaire et balistique et ils continuent de le faire. Ce qui témoigne, selon lui, du succès de la politique nord-coréenne de son administration.Et le président Trump a profité de cette occasion pour accorder sa confiance dans la promesse de dénucléarisation du régime de Kim Jong-un.