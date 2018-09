La Fed relève son taux directeur pour la 3e fois cette année

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé mercredi son taux directeur d’un quart de point à une fourchette de 2 à 2,5 %.Cette hausse est la troisième de l’année après celles, de 0,25 point aussi, en mars et en juin. Conséquence : la différence entre les taux d’intérêt américain et sud-coréen s’est encore élargie, à 0,75 point.La Fed prévoit une nouvelle hausse en décembre, trois l'an prochain et une dernière en 2020.Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de Corée Lee Ju-yeol a estimé que les conséquences de cette décision sur les marchés financiers sud-coréens seraient limités. Celle-ci était en effet largement attendue.