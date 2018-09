Pompeo va effectuer le mois prochain sa 4e visite à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, va effectuer le mois prochain sa 4e visite en Corée du Nord afin de discuter de la tenue d’un nouveau sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.Selon la porte-parole du département d’Etat américain, Heather Nauert, Pompeo a accepté l’invitation du dirigeant nord-coréen de se rendre à Pyongyang. Cette nouvelle est tombée suite à un tête-à-tête entre les chefs de la diplomatie des Etats-Unis et de la Corée du Nord à New York. Ri Yong-ho, rappelons-le, s’est rendu à « Big Apple » dans le cadre de la 73e Assemblée générale des Nations unies.Et pendant cette rencontre, Ri semble avoir transmis à son interlocuteur une lettre personnelle du numéro un nord-coréen. Le locataire de la Maison blanche a en effet déclaré, à l’issue de son sommet avec le Premier ministre nippon, qu’il avait reçu une missive spéciale de la part de Kim Jong-un.