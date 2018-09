JO 2032 : Moon demande le soutien du CIO pour une candidature commune des deux Corées

Photo : YONHAP News

A New York, le président sud-coréen Moon Jae-in s’est entretenu avec le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.A cette occasion, le locataire de la Maison bleue lui a demandé sa coopération pour l’organisation conjointe par les deux Corées des Jeux olympiques d’été de 2032. Son interlocuteur a alors répondu que le CIO est toujours ouvert à cette idée. Et il a ajouté que si Séoul et Pyongyang réussissent à accueillir ensemble cet événement sportif international, on pourra considérer que les efforts commencés à PyeongChang, en 2018, ont porté leurs fruits.A travers la déclaration de Pyongyang signée la semaine dernière dans la capitale nord-coréenne, le chef de l’Etat sud-coréen et son homologue nord-coréen se sont mis d’accord pour coopérer en vue d’une candidature commune aux Jeux d’été en 2032.