Bientôt des boutiques hors taxe à l’arrivée des aéroports

Photo : YONHAP News

Faire le tour des boutiques hors taxes avant de prendre l’avion, c’est une pratique courante pour tout voyageur. En Corée du Sud, ce sera bientôt possible à l’arrivée aussi.Le ministère des Finances a annoncé ce matin son intention de compléter les procédures permettant l’arrivée de magasins duty free dans les terminaux d’arrivée d'ici juin 2019. Pour cela, il va tenter de mettre en place une loi en ce sens au cours de la session parlementaire ordinaire de cette année.L'aéroport international d'Incheon devrait accueillir la première boutique de ce type pendant six mois à titre d'essai, avant que la mesure ne soit étendue progressivement à d'autres grands aéroports du pays.Séoul a déclaré avoir pris cette décision pour améliorer le confort des voyageurs et renforcer la compétitivité des aéroports du pays. Actuellement, 149 aéroports dans 73 pays du monde exploitent des boutiques hors taxes dans leurs zones d’arrivée.