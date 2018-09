Robert Abrams : la réduction des postes de garde dans la DMZ dépend de l’UNC

Photo : YONHAP News

Toutes les activités dans la DMZ dépendent du commandement des Nations unies (UNC). C’est ce qu’a déclaré mardi Robert Abrams lors de son audition au Sénat. Le général, rappelons-le, a été désigné comme prochain commandant des forces américaines en Corée du Sud.Ses propos pourraient être interprétés de la manière suivante : si Séoul et Pyongyang souhaitent réduire les postes de garde dans cette zone, conformément à leur accord militaire conclu le 19 septembre dernier, il faut d’abord mener des discussions avec l’UNC. Le commandant des forces américaines en Corée du Sud est également à sa tête.Par la même occasion, Abrams a aussi fait savoir que l’accord de paix entre les deux Corées est un accord bilatéral et qu’il n’a pas de rapport direct avec l’accord de cessez-le-feu. Pour finir, concernant la situation actuelle dans la péninsule coréenne, il l’a qualifiée de détente et d’abaissement des tensions.